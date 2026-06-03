पलारी में किसकी बनेगी सरकार, फैसला आज

जिले के नवगठित नगर पंचायत पलारी में चल रहे आम निर्वाचन कार्य के अंतर्गत मतगणना 4 जून को होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार मतगणना कार्य को सफलतापूर्वक कराने सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रकांत कौशिक ने बताया कि पलारी स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मतगणना कक्ष बनाया गया है। मतगणना सुबह 9 बजे से प्रारंभ होगी। मतगणना कार्य में लगे सभी अधिकारी-कर्मचारियों को मतगणना तिथि को सुबह 8 बजे मतगणना कक्ष में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। मतगणना कक्ष में कुल 5 टेबल बनाए गए हैं। मतगणना कार्य 3 चक्रों में होगा। उन्होंने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पलारी स्थित मतगणना कक्ष में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।