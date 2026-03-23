‘भाजपाइयों को मछली की आंख में…’ नवरात्रि में बीजेपी के ‘फिश कैंपेन’ पर भड़की RJD, कहा- सत्यानाश करके ही मानेंगे

बीजेपी की ओर से इस प्रचार को लेकर सफाई भी दी गई है। पार्टी नेताओं का कहना है कि पश्चिम बंगाल में मछली आम आहार का हिस्सा है और यह कैंपेन इस बात को स्पष्ट करने के लिए किया गया कि बीजेपी लोगों के खान-पान में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। दरअसल, तृणमूल कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है कि बीजेपी सत्ता में आने पर मांसाहार पर रोक लगा सकती है। इसी आरोप को खारिज करने के लिए यह रणनीति अपनाई गई।