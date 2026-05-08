Samastipur wedding controversy: वरमाला के बीच पहुंची पहली पत्नी, स्टेज पर खुली दूल्हे की ‘दो शादी’ की पोल

महिला ने आरोप लगाया कि दूल्हा पहले से शादीशुदा है और दो बच्चों का पिता भी है। यह बात छिपाकर वह दूसरी शादी करने पहुंचा था। किसी तरह इसकी जानकारी पहली पत्नी को मिल गई, जिसके बाद वह शादी समारोह में पहुंच गई और स्टेज पर ही दूल्हे की पूरी पोल खोल दी। यह मामला समस्तीपुर जिले के पटोरी थाना क्षेत्र के लोदीपुर धीर गांव का है। बुधवार देर रात हुए इस हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद शादी टूट गई और दूल्हे को बिना फेरे लिए ही लौटना पड़ा।