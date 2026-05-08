Bihar Weather: पटना में पेड़ के नीचे दबा युवक, RJD कार्यालय में बाल-बाल बचे तेजस्वी यादव

शुक्रवार शाम अचानक पटना के मौसम का मिजाज बदल गया। करीब आधे घंटे तक चली तेज आंधी और बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया। फुलवारीशरीफ इलाके में बारिश के साथ ओले भी गिरे। वहीं, मुजफ्फरपुर में भी बारिश दर्ज की गई। सूत्रों के अनुसार, तेज आंधी और बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में पेड़ गिर गए। दानापुर के तकियापर इलाके में पेड़ गिरने से दो युवक दबकर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की पहचान गुड्डू और मुन्ना के रूप में हुई है। मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक आंधी, बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है।