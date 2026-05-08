Bihar Weather: पटना में पेड़ के नीचे दबा युवक, RJD कार्यालय में बाल-बाल बचे तेजस्वी यादव

पटना में आंधी पानी का कहर
Bihar Weather: पटना में शुक्रवार शाम आई तेज आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई। तेज हवाओं के कारण शहर के कई इलाकों में पेड़ गिर गए, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया। सबसे ज्यादा असर बेली रोड और गर्दनीबाग इलाके में देखने को मिला। बेली रोड पर एक पेड़ नारियल बेचने वाले व्यक्ति के ऊपर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं गर्दनीबाग में एक विशाल पेड़ गिरने से तीन लोग उसके नीचे दब गए। इनमें से दो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि एक व्यक्ति अब भी फंसा हुआ है।
इधर, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) कार्यालय परिसर में भी एक बड़ा पेड़ गिर गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बाल-बाल बच गए। आरजेडी सूत्रों के अनुसार, आंधी-बारिश के दौरान जब पेड़ गिरा, उस समय तेजस्वी यादव अपने चैंबर में मौजूद थे। तेज आवाज सुनते ही वे तुरंत वहां से निकलकर मीटिंग रूम की ओर चले गए। उस वक्त उनकी बेटी भी उनके साथ थी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई और तेजस्वी यादव पूरी तरह सुरक्षित हैं।
शुक्रवार शाम अचानक पटना के मौसम का मिजाज बदल गया। करीब आधे घंटे तक चली तेज आंधी और बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया। फुलवारीशरीफ इलाके में बारिश के साथ ओले भी गिरे। वहीं, मुजफ्फरपुर में भी बारिश दर्ज की गई। सूत्रों के अनुसार, तेज आंधी और बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में पेड़ गिर गए। दानापुर के तकियापर इलाके में पेड़ गिरने से दो युवक दबकर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की पहचान गुड्डू और मुन्ना के रूप में हुई है। मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक आंधी, बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है।
पेड़ गिरने की वजह से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं, जबकि कई सुरक्षाकर्मी बाल-बाल बच गए। मौसम विभाग ने बिहार के 6 जिलों में शाम के लिए आंधी, बारिश और वज्रपात का रेड अलर्ट जारी किया है। इनमें मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शिवहर और सीतामढ़ी जिले शामिल हैं। इससे पहले मौसम विभाग ने औरंगाबाद, गया, पटना, जहानाबाद और अरवल जिलों के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग के अनुसार, शनिवार 9 मई को राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश, आकाशीय बिजली, तेज आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है।
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