IGIMS में नर्सिंग छात्राओं का भारी बवाल; पोस्टर पर लिखा- कॉलेज कोठा नहीं, प्रिंसिपल इस्तीफा दो

छात्राओं के प्रदर्शन की वजह से IGIMS का मुख्य गेट घंटों बंद रहा। इसका सीधा असर अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनकी सेवाओं पर पड़ा। एम्बुलेंस को अंदर ले जाने में भारी मशक्कत करनी पड़ी और कई सीनियर डॉक्टरों की गाड़ियां भी गेट के बाहर ही फंसी रहीं। सुरक्षाकर्मियों और पुलिस के काफी समझाने के बाद भी छात्राएं टस से मस नहीं हुईं। उनका साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं और दोषियों पर गाज नहीं गिरती, वे पीछे नहीं हटेंगी।