हाजीपुर का केला और सिलाव का खाजा, पीएम मोदी ने वियतनाम के राष्ट्रपति को गिफ्ट किया बिहार का स्वाद

बिहार की मिट्टी की सौंधी महक और यहां के व्यंजनों का गजब स्वाद अब वियतनाम की राजधानी हनोई तक गूंजेगा। भारत की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम को बिहार की अमूल्य कृषि और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाले उपहार भेंट किए। इस पहल ने न केवल बिहार के उत्पादों को वैश्विक स्तर पर एक ब्रांड के रूप में स्थापित किया है, बल्कि राज्य के किसानों और कारीगरों के कौशल को अंतरराष्ट्रीय सम्मान भी मिला।