‘सुसाइड नोट में 17 बार सॉरी’: गुरुग्राम में 12वीं की छात्रा ने की खुदकुशी, मोबाइल चैट ने खोले प्रताड़ना के राज

12th Student Suicide Haryana: हरियाणा के साइबर सिटी गुरुग्राम से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली 17 वर्षीय छात्रा ने मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर मौत को गले लगा लिया। छात्रा के बैग से बरामद दो पन्नों के सुसाइड नोट और मोबाइल में मिली चैट्स ने इस आत्महत्या के पीछे छिपे खौफनाक सच को उजागर कर दिया है। सुसाइड नोट के अंत में छात्रा ने 17 बार 'सॉरी' लिखकर अपने माता-पिता से माफी मांगी है।