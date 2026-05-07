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गुरुग्राम: भीषण सड़क हादसे ने छीनी तीन जिंदगी, तेज रफ्तार ट्रक ने कार के उड़ाए परखच्चे; पटवारी व पूर्व सैनिक की मौत

Gurugram Road Accident: गुरुग्राम के पचगांव-जमालपुर रोड पर बुधवार रात एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें सवार एचएसआईआईडीसी पटवारी, एक पूर्व सैनिक और एक किसान की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। पुलिस फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश में जुटी है।

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गुडगाँव

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Imran Ansari

May 07, 2026

Gurugram Truck Car Collision

हादसे में तीन की दर्दनाक मौत

Gurugram Truck Car Accident:हरियाणा के साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बुधवार देर रात पचगांव-जमालपुर रोड पर एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रही ब्रेजा कार को ऐसी भीषण टक्कर मारी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह लोहे के मलबे में तब्दील हो गया। इस दर्दनाक सड़क हादसे में कार सवार पटवारी और एक पूर्व सैनिक समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे का खौफनाक मंजर

जानकारी के अनुसार, यह हादसा मोकलवास गांव के पास हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार तीनों लोग बुरी तरह अंदर ही फंस गए। चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया और कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में तब्दील हो चुकी कार से तीनों को बाहर निकाला। घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें नजदीक के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया।

मृतकों की पहचान और पृष्ठभूमि

पुलिस द्वारा की गई शिनाख्त में मृतकों की पहचान पुखरपुर गांव निवासी कुलदीप (40), नवल सिंह (68) और समय सिंह (70) के रूप में हुई है। मृतक कुलदीप एचएसआईआईडीसी (HSIIDC) में पटवारी के पद पर कार्यरत थे और हादसे के वक्त कार चला रहे थे, नवल सिंह भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हवलदार थे और समय सिंह गांव के एक सम्मानित किसान थे। बताया जा रहा है कि तीनों बुधवार दोपहर किसी निजी कार्य से जमालपुर गए थे और देर शाम जब वे अपनी ब्रेजा कार से वापस गांव लौट रहे थे, तभी काल बनकर आए ट्रक ने उनकी खुशियां मातम में बदल दीं।

पुलिस की कार्रवाई और फरार ड्राइवर की तलाश

हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक को मौके पर ही छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। जमालपुर चौकी के एएसआई और जांच अधिकारी उदयवीर ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल से ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवा दिया है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है। वहीं, इस मामले को लेकर अधिकारी ने आगे बताया, 'हमने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ट्रक के नंबर के आधार पर मालिक और चालक की पहचान की जा रही है, जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होगा।'

गांव में पसरा मातम

पुखरपुर गांव में जैसे ही इस हादसे की खबर पहुंची, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। एक साथ तीन लोगों की मौत से ग्रामीण स्तब्ध हैं। पटवारी कुलदीप अपने पीछे भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। प्रशासन और पुलिस ने लोगों से सड़क पर सावधानी बरतने और रफ्तार पर नियंत्रण रखने की अपील की है।

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Published on:

07 May 2026 11:44 am

Hindi News / Haryana / Gurgaon / गुरुग्राम: भीषण सड़क हादसे ने छीनी तीन जिंदगी, तेज रफ्तार ट्रक ने कार के उड़ाए परखच्चे; पटवारी व पूर्व सैनिक की मौत

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