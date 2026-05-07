गुरुग्राम: भीषण सड़क हादसे ने छीनी तीन जिंदगी, तेज रफ्तार ट्रक ने कार के उड़ाए परखच्चे; पटवारी व पूर्व सैनिक की मौत

हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक को मौके पर ही छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। जमालपुर चौकी के एएसआई और जांच अधिकारी उदयवीर ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल से ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवा दिया है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है। वहीं, इस मामले को लेकर अधिकारी ने आगे बताया, 'हमने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ट्रक के नंबर के आधार पर मालिक और चालक की पहचान की जा रही है, जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होगा।'