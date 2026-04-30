‘बेटी की शादी के लिए जेल से बाहर आए थे’; आरोपियों ने गोलियों से शरीर छलनी किया, हत्या के बाद थाने जाकर किया सरेंडर

इस सनसनीखेज वारदात का एक दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया है। वीडियो फुटेज में दिखाई दे रहा है कि बदमाशों ने बेहद तेजी से पूरी घटना को अंजाम दिया और कुछ ही सेकंड में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पहली गोली लगते ही पूर्व कमांडो जमीन पर गिर पड़े, लेकिन इसके बावजूद हमलावर नहीं रुके और लगातार गोलियां चलाते रहे। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुलेआम हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए।