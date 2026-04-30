नेपाल बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान से आते थे हथियार, दिल्ली में बेचता था इंटरनेशनल गैंग, 9 तस्कर दबोचे गए

आपको बता दें कि पुलिस ने इस कार्रवाई में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें दिल्ली के तुर्कमान गेट निवासी वसीम मलिक भी शामिल है, जो 8वीं तक पढ़ा है और वर्ष 2008 से अपराध की दुनिया में सक्रिय बताया जा रहा है। उस पर हत्या और डकैती समेत आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक, जेल में रहने के दौरान ही उसका संपर्क गिरोह के सरगना शाहबाज अंसारी से हुआ था। वहीं इमरान और राहिल, शाहबाज के रिश्तेदार हैं, जिनमें राहिल दिल्ली में हथियारों की डीलिंग संभालता था, जबकि इमरान नेपाल बॉर्डर से हथियारों की तस्करी कराने में माहिर माना जाता है। वसीम मलिक का भतीजा और बीकॉम ड्रॉपआउट वसीक हथियारों की खेप को छिपाने और ठिकाने लगाने का काम करता था। इसके अलावा फर्दीन, अमन उर्फ अभिषेक, आदिल, मोहम्मद अहमद और विशाल को भी गिरफ्तार किया गया है।