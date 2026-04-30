1 मई से बदलेंगे नियम! गैस सिलेंडर की कीमत से क्रेडिट कार्ड चार्ज तक नए नियम होंगे लागू, जानें पूरी डिटेल

हर महीने की तरह इस बार भी 1 मई को गैस सिलेंडर के दाम बदल सकते हैं। ऑयल कंपनियां नए रेट जारी करेंगी, जिसका असर सीधे घर के किचन से लेकर होटल और ढाबों तक देखने को मिलेगा। अप्रैल में घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के सिलेंडर महंगे हुए थे, इसलिए इस बार भी कीमतों में बदलाव की उम्मीद है। साथ ही गैस डिलीवरी से जुड़े नियमों में भी बदलाव हो सकता है। जानकारी के अनुसार, कंपनियां सिलेंडर बुकिंग के नियमों में बदलाव कर सकती हैं और OTP के जरिए डिलीवरी सिस्टम को पूरी तरह लागू करने की तैयारी में हैं, जिससे डिलीवरी प्रक्रिया और ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी हो जाएगी।