1 मई से बदलेंगे नियम! गैस सिलेंडर की कीमत से क्रेडिट कार्ड चार्ज तक नए नियम होंगे लागू, जानें पूरी डिटेल

1 मई से गैस सिलेंडर की कीमत से लेकर क्रैडि़ट कार्ड चार्ज के नियमों में होगा बदलाव (सोर्स-IANS)
1 May Rules Change: अप्रैल का महीना लगभग खत्म हो गया है और मई शुरू होने वाला है। इस बार मई महीने की शुरुआत कई बड़े फाइनेंशियल बदलावों के साथ होने जा रही है। गैस सिलेंडर की कीमतों से लेकर क्रेडिट कार्ड चार्ज और बैंक छुट्टियों तक बहुत सारे नियमों में बदलाव होने वाले हैं। इसका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा जिंदगी और उनकी जेब पर पड़ने वाला है। इन बदलावों का असर घर की रसोई, यात्रा खर्च और बैंकिंग सेवाओं पर साफ नजर आएगा। आइए जानतें हैं नए नियमों के बारे में:
हर महीने की तरह इस बार भी 1 मई को गैस सिलेंडर के दाम बदल सकते हैं। ऑयल कंपनियां नए रेट जारी करेंगी, जिसका असर सीधे घर के किचन से लेकर होटल और ढाबों तक देखने को मिलेगा। अप्रैल में घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के सिलेंडर महंगे हुए थे, इसलिए इस बार भी कीमतों में बदलाव की उम्मीद है। साथ ही गैस डिलीवरी से जुड़े नियमों में भी बदलाव हो सकता है। जानकारी के अनुसार, कंपनियां सिलेंडर बुकिंग के नियमों में बदलाव कर सकती हैं और OTP के जरिए डिलीवरी सिस्टम को पूरी तरह लागू करने की तैयारी में हैं, जिससे डिलीवरी प्रक्रिया और ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी हो जाएगी।
LPG के साथ 1 मई से एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) यानी हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल के रेट में भी बदलाव होने की उम्मीद है। इससे हवाई यात्रा के किराए पर असर पड़ेगा। साथ ही CNG और PNG की कीमतों में भी बदलाव संभव है। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो रोजाना वाहन चलाते हैं या गैस से जुड़े साधनों का इस्तेमाल करते हैं।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट कार्ड यूज करने वालों के लिए 1 मई से कुछ नए बदलाव लागू होने वाले हैं। अब से लेट बिल चुकाने पर लेट फीस अलग तरीके से लगेगी। 100 से 500 रुपये तक का बकाया होने पर 100 रुपये चार्ज देना होगा, और 500 से 1000 रुपये तक बकाया होने पर 500 रुपये फीस लगेगी। इसके अलावा BPCL SBI क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए भी बदलाव हुआ है। अब सालाना फीस माफ करवाने के लिए आपको पहले से ज्यादा खर्च करना होगा। पहले 50 हजार रुपये खर्च करने पर छूट मिलती थी, लेकिन अब इसके लिए 1 लाख रुपये खर्च करना जरूरी होगा।
1 मई से ऑनलाइन गेम खेलने वालों के लिए भी नियम बदलने वाले हैं। सरकार इस सेक्टर को ज्यादा सेफ और कंट्रोल में रखने के लिए नए नियम ला रही है। इसके तहत एक नई संस्था बनाई जाएगी, जो ऑनलाइन गेमिंग पर नजर रखेगी और नियमों को लागू करवाएगी। अब ऑनलाइन गेम्स को अलग-अलग कैटेगरी में बांटा जाएगा- जैसे पैसे वाले गेम, सोशल गेम और ई-स्पोर्ट्स। जिन ऐप्स या प्लेटफॉर्म पर पैसे लगाकर गेम खेले जाते हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। साथ ही ऐसे गेम खेलने वाले यूजर्स के पैसों से जुड़े लेन-देन पर भी नजर रखी जाएगी।
आरबीआई की छुट्टियों की सूची के अनुसार मई में कई बैंक हॉलिडे रहेंगे। इसमें रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा मजदूर दिवस, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती और ईद-उल-अजहा जैसे मौके शामिल हैं। अलग-अलग राज्यों में छुट्टियां अलग हो सकती हैं, इसलिए बैंक जाने से पहले हॉलिडे लिस्ट जरूर चेक करें। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं इस दौरान जारी रहेंगी, जिससे जरूरी काम आसानी से किए जा सकेंगे।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग