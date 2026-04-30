‘सुवेंदु अधिकारी को दो थप्पड़ पड़ेंगे’, एग्जिट पोल के बाद TMC नेता का फूटा गुस्सा

29 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग पूरी होने के बाद से ही एग्जिट पोल आने शुरू हो चुके है। एग्जिट पोल्स में कहीं भाजपा और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है तो कहीं भाजपा टीएमसी से आगे दिख रही है। हालांकि एग्जिट पोल्स हमेशा सही साबित हो ऐसा जरूरी नहीं होता है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि चुनावों के परिणाम एग्जिट पोल्स से बिल्कुल विपरीत होते है। हालांकि भाजपा खेमे में इन एग्जिट पोल्स को लेकर खुशी देखने को मिल रही है जबकि टीएमसी ने इन्हें खारिज कर दिया है। इन्हीं एग्जिट पोल्स को लेकर मित्रा ने यह बयान दिया है और दावा किया है कि ममता बनर्जी 200 से ज्यादा सीटें जीतकर विरोधियों के दांत खट्टे करेगी।