30 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए जन समुदाय की भागीदारी जरूरी: ओम बिरला

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Lok Sabha Speaker Om Birla) ने वनाग्नि रोकथाम, संस्थागत सुदृढ़ीकरण, वित्तीय सहायता और तकनीकी सहयोग से संबंधित मुद्दों पर अपने विचार रखे। ओम बिरला (Om Birla) ने कहा कि जल, जंगल और जमीन प्राकृतिक संसाधन पारिस्थितिक संतुलन और मानव जीवन के आधार हैं।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Vinay Shakya

Apr 30, 2026

Lok Sabha Speaker Om Birla

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Image: OM Birla 'X')

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Lok Sabha Speaker Om Birla) उत्तराखंड के नैनीताल स्थित डॉ. रघुनंदन सिंह टोलिया प्रशासनिक अकादमी में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। यह कार्यक्रम वन पंचायत प्रतिनिधियों, त्रिस्तरीय पंचायत व स्थानीय शहरी निकाय के निर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित किया गया था। ओम बिरला ने कार्यक्रम में कहा है कि जल, जंगल और जमीन प्राकृतिक संसाधन पारिस्थितिक संतुलन और मानव जीवन के आधार हैं। इनका संरक्षण केवल पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं, बल्कि सामूहिक दायित्व है, जिसके लिए जमीनी स्तर पर सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

भारत के लक्ष्य को साकार कर रहीं वन पंचायतें

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सतत विकास एवं पारिस्थितिक संतुलन के लिए सरकारी संस्थानों, पंचायती राज संस्थाओं, नगरीय निकायों, वन पंचायतों तथा नागरिकों की संयुक्त एवं सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का सम्मान करना दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता और राष्ट्रीय प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। बिरला ने कहा कि उत्तराखंड की वन पंचायतें सामुदायिक भागीदारी आधारित वन प्रबंधन का सफल मॉडल बनकर उभरी हैं, जो वन संरक्षण व संवर्धन के साथ रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी साकार कर रही हैं।

वन पंचायतें लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे सशक्त कड़ी

कार्यक्रम में ओम बिरला ने कहा कि वन पंचायतें भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे सशक्त कड़ी है। वन पंचायत से संवाद करना उनके लिए लोकतंत्र की सबसे सशक्त कड़ी से मिलने जैसा है। उन्होंने कहा कि यहां की पंचायतों का अनुभव दिल्ली की पंचायत से कम नहीं है। उन्होंने स्थानीय समुदायों की भूमिका पर बल देते हुए कहा कि वन और वन्यजीवों का संरक्षण तभी संभव है जब इनसे जुड़े लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो।

बिरला ने कहा- स्थानीय समुदायों के पास व्यावहारिक और अनुभवजन्य ज्ञान का भंडार है, विशेषकर वनाग्नि जैसी चुनौतियों से निपटने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति है, जहां अंतिम व्यक्ति की आवाज भी शासन-प्रशासन तक पहुंचती है और उसे महत्व दिया जाता है।

वन पंचायत मॉडल विश्व के लिए उदाहरण बन सकता है

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली के संदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तराखंड का वन पंचायत मॉडल विश्व के लिए उदाहरण बन सकता है। उन्होंने राज्य में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि वन संरक्षण में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। संवाद के दौरान वन पंचायत प्रतिनिधियों ने वनाग्नि रोकथाम, संस्थागत सुदृढ़ीकरण, वित्तीय सहायता और तकनीकी सहयोग से संबंधित मुद्दों पर अपने विचार रखे।

ये भी पढ़ें

ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मनों को सबक सिखाया, कई ठिकानों को नष्ट किया, कौन हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट समर्थ शुक्ला?
राष्ट्रीय
Flight Lieutenant Samarth Shukla

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ओम बिरला

Published on:

30 Apr 2026 01:09 am

Hindi News / National News / जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए जन समुदाय की भागीदारी जरूरी: ओम बिरला

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तीसरी गर्भावस्था पर भी पूरा मातृत्व अवकाश दे तमिलनाडु सरकार: मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

Madras High Court
राष्ट्रीय

सुधार के नाम पर धर्म की मूल भावना से छेड़छाड़ नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

supreme Court
राष्ट्रीय

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव: ‘स्पॉइलर’ या विकल्प? विजय की एंट्री से उलझे समीकरण, किसके सिर पर सजेगा ताज?

Thalapathy Vijay
राष्ट्रीय

IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद ने 6 विकेट से जीता मैच, मुंबई इंडियंस पर भारी पड़े हेड-क्लासेन

Sunrisers Hyderabad defeated Mumbai Indians
क्रिकेट

Russian Citizens Arrested: पुलिस की बड़ी कार्रवाई, वीजा के बिना गोवा में रह रहे 6 रूसी नागरिक पकड़े

Three BJP workers arrested in Bengal
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.