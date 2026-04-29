Bengal Election: चुनाव के बीच हुगली में हिंसा, TMC-ISF समर्थकों में मारपीट, छपरा में BJP एजेंट पर हमला

दूसरी ओर, छपरा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक पोलिंग एजेंट पर हमला किए जाने की खबर सामने आई है। बीजेपी एजेंट का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें बूथ के पास घेरकर पीटा, जिससे वह घायल हो गए। BJP ने इस घटना को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि चुनाव के दौरान उनके कार्यकर्ताओं को डराने और मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ TMC ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष झूठा माहौल बना रहा है। इस तरह के आरोप-प्रत्यारोप से चुनावी माहौल और अधिक गरमाता जा रहा है।