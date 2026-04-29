29 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘सिंघम’ IPS अजय पाल शर्मा के खिलाफ शिकायत, तत्काल हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

West Bengal Election: बंगाल चुनाव के बीच आईपीएस अजय पाल शर्मा पर पक्षपात के आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में उन्हें पुलिस ऑब्जर्वर पद से हटाने और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Apr 29, 2026

IPS Ajay Pal Sharma

आईपीएस अजय पाल शर्मा (फोटो- Amitabh Chaudhary एक्स पोस्ट)

West Bengal Election: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है। चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से पूरा कराने के लिए राज्य में हाल ही में आईपीएस अजय पाल शर्मा की नियुक्ति की गई थी। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट शर्मा उत्तर प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है और ‘सिंघम ऑफ यूपी’ के नाम से जाने जाते है। लेकिन चुनावों से पहले ही शर्मा को पुलिस ऑब्जर्वर पद से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर गई। याचिका में शर्मा पर चुनावी प्रक्रिया में अपेक्षित निष्पक्षता नहीं बरतने का आरोप लगाया गया है। याचिका के अनुसार शर्मा ने दक्षिण 24 परगना में तैनाती के बाद उम्मीदवारों पर दबाव बनाया और उन्हें डराने-धमकाने जैसी गतिविधियों में हिस्सा लिया, जिससे चुनावी माहौल प्रभावित हुआ है।

शर्मा की मौजूदगी से चुनावी वातावरण दूषित हो रहा - याचिका

आईपीएस शर्मा के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की गई है, जो कि नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति देता है। आदित्य दास द्वारा दायर इस याचिका में कहा गया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नागरिकों का मूल अधिकार है और किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप इस अधिकार का उल्लंघन है। याचिका के अनुसार, शर्मा की मौजूदगी से चुनावी वातावरण दूषित हो रहा है और इससे जनता का भरोसा कमजोर पड़ रहा है।

शर्मा ने पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया - याचिका

आरोपों में यह भी कहा गया है कि एक ऑब्जर्वर के रूप में उनका काम पूरी तरह तटस्थ रहकर चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करना है, लेकिन कथित तौर पर उन्होंने इस भूमिका से हटकर पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मामले का संज्ञान लेने और आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की है, ताकि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बनी रहे।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का हवाला दिया

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि चुनाव ऑब्जर्वर का दायित्व स्वतंत्र रूप से चुनाव की निगरानी करना और लोकतांत्रिक मानकों का पालन सुनिश्चित करना होता है। अगर कोई अधिकारी इस भूमिका से विचलित होता है, तो इससे पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि इस तरह के व्यवहार से चुनाव में बराबरी का अवसर खत्म होता है और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बाधित होती है। ऐसे में अदालत का हस्तक्षेप जरूरी बताया गया है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

142 सीटों पर हो रहे चुनाव

बता दें कि बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज 142 सीटों पर मतदान हो रहा है। पहले चरण में रिकॉर्ड 93.2 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था, जिससे राजनीतिक दलों के बीच जीत के दावे और भी तेज हो गए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच मतदान प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे, जिनके साथ अन्य राज्यों के परिणाम भी सामने आएंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका ने चुनावी माहौल को और अधिक संवेदनशील बना दिया है, और अब सबकी नजर अदालत के फैसले पर टिकी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

West Bengal Elections 2026

Updated on:

29 Apr 2026 09:41 am

Published on:

29 Apr 2026 09:30 am

Hindi News / National News / ‘सिंघम’ IPS अजय पाल शर्मा के खिलाफ शिकायत, तत्काल हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bengal Polls: ‘बड़ी-बड़ी बातें छोड़िए, अगर हिम्मत है तो 4 मई को इस्तीफा दे दीजिएगा’, वोटिंग के बीच TMC ने पीएम मोदी को दी चुनौती

राष्ट्रीय

West Bengal Election: सीएम ममता बनर्जी ने लगाया आरोप – ‘लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है’

Mamata Banerjee
राष्ट्रीय

West Bengal Election: अराबुल इस्लाम ने टीएमसी पर लगाया आरोप – ‘एजेंटों को बूथ में नहीं बैठने दे रहे’

Arabul Islam
राष्ट्रीय

Bengal Election Voting: आरजी कर पीड़िता की मां ने वोट डालने के बाद लगाया गंभीर आरोप, कहा- EVM में आ रही समस्या

West Bengal elections Phase 2 voting
राष्ट्रीय

जिस कंपनी के प्लेन में गई अजित पवार की जान उसी के हेलीकॉप्टर में बेटे पार्थ पवार ने किया सफर, बताया यह कारण

Ajit Pawar Parth Pawar
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.