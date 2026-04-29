West Bengal Election: अराबुल इस्लाम ने टीएमसी पर लगाया आरोप – ‘एजेंटों को बूथ में नहीं बैठने दे रहे’

West Bengal Election: पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। राज्य की 142 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे है। फर्स्ट फेज की वोटिंग की तरह ही आज भी मतदान शुरू होने के साथ ही कई इलाकों से तनाव की खबरें सामने आने लगी है। इसी कड़ी में अब दक्षिण 24 परगना जिले के कैनिंग पुरबा क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। यहां इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) के कैंडिडेट अराबुल इस्लाम ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर बड़ा आरोप लगाया है। इस्लाम ने दावा किया है कि वोटिंग बूथों पर टीएमसी के लोग गुंड़ागर्दी कर रहे है और विपक्षी दलों के एजेंटों को बूथ के अंदर बैठने नहीं दे रहे हैं।