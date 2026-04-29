Rain Alert: सुबह-सुबह बदला दिल्ली का मौसम, मौसम विभाग ने इन राज्यों में बारिश की जताई संभावना

Rain Alert: दिल्ली और आसपास के इलाकों में बुधवार तड़के मौसम ने अचानक करवट ली। राष्ट्रीय राजधानी में तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिल्ली के अलावा नोएडा और गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में भी सुबह के समय इसी तरह का मौसम देखने को मिला।