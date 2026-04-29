असम में मिली एलियन जैसी दिखने वाली मछली, चटख रंग और पारदर्शी शरीर

इस मछली का नाम गिचक नकाना रखा गया है। इसका नाम नकाला गारो भाषा से लिया गया है। ना का अर्थ है मछली और काना का अर्थ अंधा होता है। यानी दृष्टिहीन मछली। यह मछली 20 मिलीमीटर लंबी है। खून जैसे लाल रंग की इस मछली की बनावट पारदर्शी है। क्योंकि यह गहराई में अंधेरे हिस्सों में रहती है, इसलिए इसके पास देखने की क्षमता नहीं होती। इस दुर्लभ मछली की खोज पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने इसे राज्य की अनछुई जैव विविधता का मनमोहक उदाहरण बताया। ज़्यादातर मछलियों के विपरीत गिचक नकाना में सुरक्षात्मक खोपड़ी नहीं होती, बल्कि मस्तिष्क सिर्फ त्वचा से ढका रहता है।