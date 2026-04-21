मानव खोपड़ी के दांत से सुलझी स्कार्लेट फीवर की पहेली, वैज्ञानिकों ने लगाया प्राचीन बीमारी का पता

वैज्ञानिकों ने एक 700 साल पुरानी ममी पर रिसर्च करते हुए एक बेहद पेचीदा जेनेटिक पहेली को सुलझाने का दावा किया है। बोलीविया में मिली इस ममी की जांच में 'स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन्स' नामक बैक्टीरिया होने की पुष्टि हुई है। इसे आमतौर पर 'ग्रुप A स्ट्रेप' भी कहा जाता है। रिसर्च में पाया गया कि यह बैक्टीरिया आज के समय के बैक्टीरिया के समान है, जो लोगों में गले का इंफेक्शन और स्कार्लेट फीवर (लाल बुखार) जैसी बीमारियों का कारण बनता है। इस रिसर्च से पुष्टि हुई कि ऐसे इंफेक्शन दक्षिण अमेरिका में यूरोपीय लोगों के पहुंचने से पहले ही मौजूद थे। इससे साफ हुआ है कि स्कार्लेट फीवर बीमारी यूरोपीय लोग दक्षिण अमेरिका लेकर नहीं गए थे।