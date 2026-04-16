स्वास्थ्य पर एआई से सलाह लेना खतरनाक, रिसर्च के अनुसार 50% जानकारी होती है गलत

एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI - Artificial Intelligence) का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। आज के इस दौर में दुनियाभर में कई लोग एआई का इस्तेमाल करते हैं। लोग अलग-अलग कामों के लिए एआई का इस्तेमाल करते हैं। कई लोग तो अपने स्वास्थ्य को लेकर भी एआई चैटबॉट्स से सलाह लेते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो सतर्क हो जाइए। एक नई रिसर्च के अनुसार एआई चैटबॉट्स लोगों की सेहत और मेडिकल से जुड़े सवालों के जवाब अधूरी जानकारी के साथ दे रहे हैं।