‘डोनाल्ड ट्रंप के पास अब सिर्फ ज़ायोनिस्ट्स का ही समर्थन’, टकर कार्लसन ने कह दी बड़ी बात

एक पॉडकास्ट के दौरान कार्लसन ने राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर जॉन मियर्सहाइमर (John Mearsheimer) से बात करते हुए ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा, "आपने मार्क लेविन को देखा, जो एक ज़ायोनिस्ट्स हैं और लंबे समय से ट्रंप के विरोधी रहे हैं, लेकिन फिर उनके साथी बन जाते हैं और अब ट्रंप का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वह इज़रायल का समर्थन करने से हिचकिचा रहे हैं। जैसे ही ट्रंप ने नेतन्याहू की आलोचना करनी शुरू की, लेविन ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। क्या ट्रंप सच में नेतन्याहू का मुकाबला कर सकते हैं और जब अमेरिका में ट्रंप के पास राजनीतिक समर्थन के नाम पर सिर्फ ज़ायोनिस्ट्स का ही समर्थन बचा है जो अभी भी ट्रंप के साथ हैं?"