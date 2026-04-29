अब मंदिरों और प्रार्थना स्थलों के 100 फीट दायरे में उपद्रव करने पर होगी जेल, अमेरिकी कांग्रेस में पेश हुआ ‘सेक्रेड एक्ट’

अमेरिका में पेश किए गए 'सेक्रेड एक्ट' के मुताबिक, किसी भी धार्मिक स्थल के 100 फीट (लगभग 30 मीटर) के दायरे में किसी भी प्रकार का उत्पीड़न, रास्ता रोकना, डराना-धमकाना या बाधा उत्पन्न करना अब संघीय अपराध माना जाएगा। न्यूयॉर्क के डेमोक्रेट सांसद टॉम सुओजी और ओहायो के रिपब्लिकन सांसद मैक्स मिलर द्वारा पेश यह बिल धार्मिक स्थलों के चारों ओर एक सुरक्षित 'बफर जोन' बनाने का प्रावधान करता है। इस एक्ट में सख्त सजा के प्रावधान भी शामिल हैं।