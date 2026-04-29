मंदिर हो या दरगाह, नियम सबके लिए जरूरी, संविधान की सीमा से ऊपर कोई परंपरा नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुनवाई के दौरान एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय को अप्रासंगिक और विषय से बाहर की दलीलें देने पर कड़ी फटकार लगाई। पीठ ने उन्हें कई बार निर्देश दिया कि वे अपने तर्क केवल विचाराधीन मुद्दों तक सीमित रखें। उपाध्याय ने संस्कृत और अंग्रेजी भाषा की तुलना करते हुए कहा कि अंग्रेजी में संविधान और धर्म जैसे शब्दों का सटीक अनुवाद संभव नहीं है। इस पर जस्टिस महादेवन ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वकील विषय से भटक रहे हैं और उन्हें केवल मुद्दे पर ही अपनी दलीलें रखनी चाहिए। जस्टिस बी. वी. नागरत्ना ने भी उन्हें भाषा संबंधी बहस से बचने को कहा।