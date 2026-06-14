AI पर जल संकट: भारत में डेटा सेंटरों की पानी खपत 150 से बढ़कर 358 अरब लीटर तक पहुंचने का अनुमान

AI water crisis India: हर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) प्रॉम्प्ट के लिए बिजली और भारी मात्रा में पानी की जरूरत होती है। इस संबंध में काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (सीईईडब्ल्यू) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत के डेटा सेंटरों ने 2024-2025 में लगभग 150 अरब लीटर पानी की खपत की है। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि यह आंकड़ा आगे बढ़ सकता है। माना जा रहा है कि बुनियादी ढांचे के विस्तार के साथ 2030 तक देश को सालाना लगभग 358 अरब लीटर पानी की आवश्यकता हो सकती है। भारत में जल संकट उभरती चिंताओं में से एक है। फिर भी भारत खुद को दुनिया के सबसे व्यस्त एआई केंद्रों में से एक बनाने की दिशा में अग्रसर है।