उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल का असर, दंगों-हत्याओं के मामलों में आई गिरावट, जानिए किस राज्य में यूपी से भी कम है क्राइम?

Crime Report: देश में जब भी सुरक्षा की बात आती है, तो अक्सर बड़े शहरों और आर्थिक रूप से मजबूत राज्यों को बेहतर माना जाता है। लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट इस धारणा को काफी हद तक बदल देती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कानून-व्यवस्था हमेशा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रमुख छवि रही है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2022 से 2024 के बीच हत्या, अपहरण, बलात्कार और दंगों जैसे कई गंभीर अपराधों में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि ये आंकड़े केवल दर्ज मामलों को दर्शाते हैं, फिर भी ये राज्य में कानून-व्यवस्था की दिशा और अपराध नियंत्रण में आए बदलाव का महत्वपूर्ण संकेत देते हैं।