विदेश में बैठकर भारत में अपराध! मोस्ट-वांटेड गैंगस्टर्स का नया रिमोट कंट्रोल नेटवर्क खेल समझिए

रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका या कनाडा के किसी शहर में बैठे गैंगस्टर भारत में हत्या, वसूली से लेकर नारकोटिक्स स्मगलिंग और टेरर, किडनैपिंग से जुड़ी वारदातों को भी आसानी से आदेश दे सकते हैं। उन्हें इस बात का डर भी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया लंबी और जटिल है, जबकि शरण संबंधी मामलों में कानूनी लड़ाई वर्षों तक चल सकती है। इसी वजह से कानून की पकड़ से दूर रहकर वे अपने नेटवर्क को सक्रिय बनाए रखते हैं।