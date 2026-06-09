9 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

विदेश में बैठकर भारत में अपराध! मोस्ट-वांटेड गैंगस्टर्स का नया रिमोट कंट्रोल नेटवर्क खेल समझिए

Transnational Crime: अमेरिका और कनाडा में बैठे कथित मोस्ट-वांटेड गैंगस्टर कैसे भारत में अपराधों का नेटवर्क चला रहे हैं? इस बात का रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Jun 09, 2026

Nuh Crime News

विदेश में बैठकर मोस्ट-वांटेड गैंगस्टर्स का भारत में बढ़ता अपराध! (फाइल फोटो: पत्रिका)

Organized Crime Syndicate: कभी अपराधी पुलिस से बचने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य भागते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। भारत के कई मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका और कनाडा में बैठकर हत्या, रंगदारी, ड्रग्स तस्करी और धमकी जैसे अपराधों को कथित तौर पर संचालित कर रहे हैं।

अमेरिकी मैगजीन ‘न्यूजवीक’ की एक रिपोर्ट ने इस अंतरराष्ट्रीय अपराध नेटवर्क की परतें खोलते हुए बताया है कि कैसे कुछ भगोड़े विदेशों के इमिग्रेशन सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर सुरक्षित ठिकाने बना रहे हैं और वहीं से अपने गिरोह चला रहे हैं।

स्टूडेंट वीजा और असाइलम के सहारे बना नेटवर्क

रिपोर्ट के अनुसार, कई संदिग्ध अपराधी पहले स्टूडेंट वीजा या अन्य कानूनी रास्तों से उत्तर अमेरिका पहुंचे। बाद में उन्होंने शरण के लिए आवेदन किया या इमिग्रेशन प्रक्रियाओं का लाभ उठाया। एक पूर्व अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी अधिकारी के मुताबिक, शुरुआत में उनका मकसद स्थानीय लोगों को निशाना बनाना नहीं था, बल्कि भारत में अपराध करने के लिए एक सुरक्षित ठिकाना तैयार करना था।

बता दें असाइलम का मतलब है- जब कोई व्यक्ति अपने देश में युद्ध, हिंसा, या उत्पीड़न (नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, राजनीतिक विचारों के कारण) से जान बचाकर किसी दूसरे देश में शरण मांगता है, तो उसे 'असाइलम' कहते हैं

रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका या कनाडा के किसी शहर में बैठे गैंगस्टर भारत में हत्या, वसूली से लेकर नारकोटिक्स स्मगलिंग और टेरर, किडनैपिंग से जुड़ी वारदातों को भी आसानी से आदेश दे सकते हैं। उन्हें इस बात का डर भी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया लंबी और जटिल है, जबकि शरण संबंधी मामलों में कानूनी लड़ाई वर्षों तक चल सकती है। इसी वजह से कानून की पकड़ से दूर रहकर वे अपने नेटवर्क को सक्रिय बनाए रखते हैं।

क्रिप्टो, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स और ग्लोबल गैंग ऑपरेशन

रिपोर्ट में कहा गया है कि इन नेटवर्कों ने अपराध का तरीका भी बदल दिया है। अब एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स, क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन और विदेशी हैंडलर्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इससे गैंग के सरगनाओं की सीधी भूमिका छिपी रहती है, जबकि स्थानीय स्तर पर अपराध को अंजाम दिया जाता है।

रिपोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड़, अर्श डाला समेत कई नामों का उल्लेख किया गया है, जिन पर भारत में हत्या, रंगदारी, ड्रग्स तस्करी और अन्य गंभीर मामलों के आरोप हैं। हालांकि रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि आरोप तब तक आरोप ही माने जाते हैं, जब तक अदालत कोई फैसला न दे।

हरियाणा एसटीएफ के आईजी बी. सतीश बालन के अनुसार, ये गैंग अब नए ढंग से क्राइम का तरीका अपना रहे हैं। भारत, अमेरिका और कनाडा की एजेंसियां इन नेटवर्कों पर शिकंजा कसने के लिए सहयोग बढ़ा रही हैं, लेकिन कानूनी और प्रत्यर्पण संबंधी बाधाएं अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई हैं।

‘कोई हमला किया तो बख्शा नहीं जाएगा’, हिजबुल्लाह के जवाबी कार्रवाई के बाद इजरायल के रक्षा मंत्री काट्ज ने दी चेतावनी

ये भी पढ़ें
Middle East Conflict

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

Published on:

09 Jun 2026 02:42 pm

Hindi News / National News / विदेश में बैठकर भारत में अपराध! मोस्ट-वांटेड गैंगस्टर्स का नया रिमोट कंट्रोल नेटवर्क खेल समझिए

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Minister Video Viral: सुशासन तिहार है तो क्या हुआ, आराम भी जरूरी है! मंत्री रामविचार नेताम ने टेबल पर रखे दोनों पैर, विधायक लेते रहे आवेदन

Minister Ramvichar Netam video viral
कोरीया

संजीव अरोड़ा से जुड़े ठिकानों पर ED के छापे, केजरीवाल बोले- ‘मोदी सरकार हिंदू व्यापारियों को कर रही टारगेट’

Sanjeev Arora arrest
राष्ट्रीय

होर्मुज स्ट्रेट के पास क्रैश हुआ अमेरिका का हेलीकॉप्टर, दोनों पायलटों को सुरक्षित निकाला

US Apache Gunship
समाचार

TMC Crisis गहराया! ममता के सिपहसालारों ने बागियों को कहा 'गद्दार', सुखेन्दु की तरह मांगा इस्तीफा

Kalyan Banerjee and Kirti Azad press conference Delhi
राष्ट्रीय

‘अत्याचार होता रहा, चुप रहने के लिए कहा गया’, TMC की बागी सांसद शताब्दी रॉय ने तोड़ी चुप्पी

TMC Crisis NEWS
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.