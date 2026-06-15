रेलवे की कवायद शुरूः टिकट बुकिंग होगी तेज, कैप्चा से मिलेगी राहत, 15 जुलाई तक लॉन्च होगी नई IRCTC वेबसाइट

IRCTC new Website: आईआरसीटीसी वेबसाइट पर कैप्चा, लॉगिन और टिकट बुकिंग से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के लिए भारतीय रेलवे 15 जुलाई तक नया और उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है। नई वेबसाइट में यूजर इंटरफेस को अधिक सरल बनाया जाएगा, सर्वर क्षमता बढ़ाई जाएगी और विशेष रूप से तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान वेबसाइट की गति तथा स्थिरता में सुधार किया जाएगा। यह पहल जयपुर स्थित एमएनआईटी में एक छात्रा लाभिषा मीणा की शिकायत के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के निर्देश पर शुरू हुई। मंत्री के निर्देश के बाद रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने संबंधित छात्रा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद किया। बैठक में छात्रा से प्रस्तावित वेबसाइट के प्रोटोटाइप पर सुझाव और प्रतिक्रियाएं मांगी गईं।