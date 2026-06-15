दौलत की कहानी: एलन मस्क की दौलत बड़ी, लेकिन इनके सामने हैं छोटी

दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति

माली साम्राज्य के शासक मनसा मूसा को इतिहास का सबसे अमीर इंसान माना जाता है। सोने व नमक के अथाह भंडार पर उनका नियंत्रण था। उनकी संपत्ति को इतिहासकार अकल्पनीय बताते हैं। कहा जाता है कि मक्का की यात्रा के दौरान उन्होंने इतना सोना दान किया कि कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तक प्रभावित हो गई। उनकी दौलत का सटीक मूल्यांकन संभव नहीं है।