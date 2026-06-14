ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची का बड़ा बयान, कहा- ‘मध्य-पूर्व में शांति के लिए तेहरान को नजरअंदाज करना संभव नहीं’

Abbas Araghchi on Middle East security: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने रविवार को कहा कि हाल ही में हुए संघर्ष ने यह साफ कर दिया है कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा ईरान को नजरअंदाज करके नहीं बनाई जा सकती। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व के देशों को अब यह समझ आ रहा है कि स्थायी शांति, आर्थिक विकास और स्थिरता तभी संभव है जब सभी देश मिलकर काम करें और एक-दूसरे के हितों का ध्यान रखें, जिसमें ईरान भी शामिल है। अराघची ने कहा कि हाल के युद्ध से यह सोच बदल रही है कि क्षेत्र में ईरान की भूमिका को अनदेखा किया जा सकता है।