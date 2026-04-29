अब आंख मिलाने की हिमाकत नहीं करेगा दुश्मन! भारत आ रहा चौथा S-400 डिफेंस सिस्टम, इसी साल 5वां भी आएगा, कहां होगा तैनात?

केंद्र सरकार ने हाल ही में डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड (DAC) की बैठक में रूस से 5 अतिरिक्त S-400 सिस्टम खरीदने की मंजूरी दे दी है। इस नई डील के तहत 280 मिसाइलों की खरीद भी शामिल है। यह खरीदारी भारत की वायु रक्षा क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। रक्षा मंत्रालय अब एस-400 सिस्टम के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल की सुविधा भारत में ही स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। यह काम निजी क्षेत्र की कंपनियों के माध्यम से किया जाएगा, जिससे न केवल आत्मनिर्भरता बढ़ेगी बल्कि विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी।