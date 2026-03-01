ईरान-इजरायल युद्ध: तनाव के बीच S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदेगा भारत

भारत ने साल 2018 में रूस से लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदने का समझौता किया था। भारत ने रूस से साल 2018 में करीब 39,000 करोड़ रुपए में 5, S-400 सिस्टम खरीदने की डील की थी। रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते इसकी डिलीवरी में देरी हुई। पहली स्क्वाड्रन भारत को दिसंबर 2021 में मिली थी, जबकि दूसरी अप्रैल 2022 में और तीसरी यूनिट फरवरी 2023 में डिलीवर हुई। साल 2024 में रक्षा मंत्री की रूस यात्रा के दौरान भी बची हुई 2 स्क्वाड्रन की डिलीवरी को लेकर चर्चा हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने S-400 की बैटरियों के लिए एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी थी। आमतौर पर किसी भी सैन्य उपकरण की खरीद में मेंटेनेंस शामिल होता है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को समय-समय पर रिन्यू भी कराया जाता है।