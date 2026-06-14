‘अगर ममता बनर्जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना सही, तो पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ क्यों नहीं?’ – कीर्ति आज़ाद

आज़ाद ने इस मामले पर बात करते हुए कहा, "टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ मामला दर्ज होना कोई चौंकाने वाली या बड़ी खबर नहीं है। हम सभी को ऐसे मामलों का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो झूठे हों या सच्चे। लेकिन सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) पश्चिम बंगाल आए थे, तो उन्होंने भी कई ऐसे भाषण दिए थे जिन पर काफी आपत्ति और विरोध हो सकता था। अमित शाह ने कई बार 'उल्टा करके सीधा कर देना' और 'बंगाल पुलिस संभल जाओ' जैसी बातें कहीं। इन भाषणों पर भी कानूनी मामले दर्ज होने चाहिए क्योंकि इनसे जनता को डराया-धमकाया गया था। अगर ममता बनर्जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना सही है, तो उनके खिलाफ भी मुकदमें क्यों नहीं दर्ज होने चाहिए?"