पेट्रोल-डीजल पर टैक्स घटाने से सरकार को कितना नुकसान? उच्च अधिकारी ने बताया सच

केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने तेल कंपनियों के घाटे को कम करने और घरेलू ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए यह कदम उठाया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक, पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है। टैक्स में कटौती करने से सरकार को बड़ा नुकसान होगा। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबकि, CBIC के अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी ने कहा कि पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती करने से 15 दिनों में सरकार को करीब 7,000 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान होगा। CBIC अध्यक्ष ने आगे कहा कि टैक्स कटौती के कदम से डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) की घरेलू उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य तेल विपणन कंपनियों की वसूली को कम करना और यह सुनिश्चित करना है कि आम आदमी के लिए ईंधन की कीमतें न बढ़ें।