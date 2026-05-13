Supreme Court Judgment: करियर के लिए पति से दूर रहना ‘क्रूरता’ नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

जस्टिस की पीठ ने इस फैसले के जरिए समाज में गहरे तक पैठी उस सोच को चुनौती दी है, जहां महिलाओं की सफलता को अक्सर उनके वैवाहिक जीवन के लिए खतरा माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने रेखांकित किया कि आधुनिक युग में विवाह एक साझेदारी है, न कि किसी एक पक्ष के वर्चस्व का माध्यम। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक पेशेवर महिला की अपनी स्वतंत्र गरिमा होती है। उसे महज इसलिए 'परित्याग' का दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उसने अपनी आर्थिक स्वतंत्रता और पदोन्नति के लिए किसी दूसरे शहर में बसने का निर्णय लिया है। यह फैसला उन महिलाओं के लिए एक मजबूत कवच बनेगा जिन्हें अक्सर करियर और घर के बीच किसी एक को चुनने के लिए मजबूर किया जाता है।