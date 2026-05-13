प्रवीण सूद साल 2027 तक बने रहेंगे CBI डायरेक्टर, केंद्र सरकार ने एक साल और बढ़ाया कार्यकाल

प्रवीण ने मई 2023 में सीबीआई की कमान संभाली थी। इससे पहले वे कर्नाटक में डीजीपी रह चुके हैं। प्रवीण के पद संभालने के बाद से एजेंसी कई बड़े घोटालों, भ्रष्टाचार के मामलों और राज्यों से जुड़े विवादों में चर्चा में रही है। सूद के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण जांच पूरी हुईं, जिनमें आर्थिक अपराध, ऑनलाइन फ्रॉड और अंतरराज्यीय मामले शामिल हैं।