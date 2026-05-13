Milk Price Hike 2026: अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी बढ़ाई कीमतें, जानें कल से अब दूध के लिए कितने देने होंगे पैसे?

Milk Price Increase 2026: महंगाई के दौर में आम लोगों को एक और बड़ा झटका लगा है। अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। नई दरें 14 मई 2026 यानी गुरुवार से लागू होंगी। दोनों बड़ी डेयरी कंपनियों द्वारा कीमतें बढ़ाए जाने के बाद अब घर का मासिक बजट और ज्यादा प्रभावित होने वाला है। खासतौर पर उन परिवारों पर इसका सीधा असर पड़ेगा जहां रोजाना बड़ी मात्रा में दूध का इस्तेमाल होता है।