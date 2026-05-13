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Milk Price Hike 2026: अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी बढ़ाई कीमतें, जानें कल से अब दूध के लिए कितने देने होंगे पैसे?

Milk Price Hike: अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। 14 मई 2026 से नए रेट लागू होंगे।

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भारत

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Rahul Yadav

May 13, 2026

Milk Price Hike 2026

Milk Price Hike 2026 (AI Image)

Milk Price Increase 2026: महंगाई के दौर में आम लोगों को एक और बड़ा झटका लगा है। अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। नई दरें 14 मई 2026 यानी गुरुवार से लागू होंगी। दोनों बड़ी डेयरी कंपनियों द्वारा कीमतें बढ़ाए जाने के बाद अब घर का मासिक बजट और ज्यादा प्रभावित होने वाला है। खासतौर पर उन परिवारों पर इसका सीधा असर पड़ेगा जहां रोजाना बड़ी मात्रा में दूध का इस्तेमाल होता है।

अमूल को ऑपरेट करने वाली गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) ने देशभर में दूध के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। कंपनी के मुताबिक, दूध उत्पादन की लागत में लगातार बढ़ोतरी के कारण यह फैसला लिया गया है। चारा, पैकेजिंग सामग्री और ईंधन की कीमतें बढ़ने से कंपनियों पर दबाव बढ़ा है, जिसका असर अब ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा।

अमूल दूध के नए रेट

अमूल ने अपने अलग-अलग दूध वेरिएंट की कीमतों में 1 रुपये से लेकर 3 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। नई कीमतों के अनुसार, अमूल ताजा का 1 लीटर पैक अब 55 रुपये की जगह 57 रुपये में मिलेगा। वहीं 500 एमएल अमूल ताजा की कीमत 28 रुपये से बढ़ाकर 29 रुपये कर दी गई है।

अमूल गोल्ड 500 एमएल पैक अब 31 रुपये की जगह 32 रुपये में मिलेगा, जबकि अमूल शक्ति 500 एमएल के लिए ग्राहकों को 30 रुपये चुकाने होंगे। इसके अलावा अमूल ए2 भैंस दूध 1 लीटर पैक की कीमत में सबसे ज्यादा 3 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और यह अब 66 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। अमूल स्लिम एंड ट्रिम दूध भी 2 रुपये महंगा हो गया है।

प्रोडक्टपैकिंगपुरानी कीमतनई कीमतबढ़ोतरी
अमूल ताजा500 एमएल28 रुपये29 रुपये1 रुपये
अमूल ताजा1 लीटर55 रुपये57 रुपये2 रुपये
अमूल शक्ति500 एमएल29 रुपये30 रुपये1 रुपये
अमूल गोल्ड500 एमएल31 रुपये32 रुपये1 रुपये
अमूल ए2 भैंस दूध1 लीटर63 रुपये66 रुपये3 रुपये
अमूल गाय दूध500 एमएल34 रुपये35 रुपये1 रुपये
अमूल स्लिम एंड ट्रिम500 एमएल37 रुपये39 रुपये2 रुपये
Amul Milk New Price List

कंपनी का कहना है कि मई 2025 के बाद पहली बार दूध की कीमतों में बदलाव किया गया है। GCMMF के मुताबिक, यह बढ़ोतरी सामान्य खाद्य महंगाई दर की तुलना में कम है और इसका बड़ा हिस्सा सीधे दूध उत्पादकों और किसानों तक पहुंचेगा।

मदर डेयरी ने भी बढ़ाए दाम

अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी दूध के दाम में 2 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने टोकन मिल्क, फुल क्रीम, टोंड और डबल टोंड समेत लगभग सभी प्रमुख वेरिएंट के दाम बढ़ाए हैं।

नई कीमतों के अनुसार, मदर डेयरी का फुल क्रीम दूध अब 70 रुपये की जगह 72 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। टोंड मिल्क की कीमत 58 रुपये से बढ़कर 60 रुपये हो गई है। वहीं डबल टोंड दूध अब 54 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। गाय के दूध की कीमत भी 60 रुपये से बढ़ाकर 62 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है।

बल्क वेंडेड मिल्क यानी टोकन मिल्क खरीदने वाले ग्राहकों को भी अब ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। इसकी कीमत 56 रुपये से बढ़ाकर 58 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है।

प्रोडक्टपुरानी कीमतनई कीमतबढ़ोतरी
टोकन मिल्क56 रुपये/लीटर58 रुपये/लीटर2 रुपये
फुल क्रीम दूध70 रुपये/लीटर72 रुपये/लीटर2 रुपये
टोंड मिल्क58 रुपये/लीटर60 रुपये/लीटर2 रुपये
डबल टोंड मिल्क52 रुपये/लीटर54 रुपये/लीटर2 रुपये
गाय का दूध60 रुपये/लीटर62 रुपये/लीटर2 रुपये
प्रो मिल्क70 रुपये/लीटर72 रुपये/लीटर2 रुपये
Mother Dairy Milk New Price List

क्यों बढ़े दूध के दाम?

डेयरी कंपनियों का कहना है कि पिछले एक साल में पशु आहार, ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग की लागत में काफी इजाफा हुआ है। इसके अलावा किसानों को बेहतर भुगतान देने के लिए भी दूध की खरीद कीमत बढ़ाई गई है। अमूल के अनुसार, दूध बिक्री से मिलने वाली राशि का लगभग 80 फीसदी हिस्सा सीधे किसानों को दिया जाता है।

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Published on:

13 May 2026 10:52 pm

Hindi News / National News / Milk Price Hike 2026: अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी बढ़ाई कीमतें, जानें कल से अब दूध के लिए कितने देने होंगे पैसे?

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