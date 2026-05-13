तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट के बाद नया बवाल, विजय को खुलकर सपोर्ट करने वाले AIADMK विधायकों पर एक्शन

नाथम विश्वनाथन को AIADMK के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी और डिंडीगुल ईस्ट जिला सचिव पद से भी हटा दिया गया है। इसी तरह सी वे षणमुगम को ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी और विलुपुरम जिला सचिव पद से अलग कर दिया गया है। इन सब नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने पार्टी की एकता को नुकसान पहुंचाया और विजय की टीवीके के साथ मिलकर काम किया।