तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट पहले AIADMK में फूट? सीवी शनमुगम ने TVK को समर्थन देने का किया फैसला

AIADMK के पूर्व नेता केसी पलानीसामी ने भी पार्टी में विभाजन के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर असंतोष बढ़ रहा है और कई विधायक बदलाव चाहते हैं। केसी पलानीसामी ने कहा, 'यदि एडप्पादी के पलानीसामी नेता बने रहते हैं, तो कुछ विधायक TVK को समर्थन दे सकते हैं।' उन्होंने यह भी दावा किया कि हालांकि एडप्पादी के पलानीसामी आधिकारिक तौर पर पार्टी के महासचिव हैं, लेकिन पार्टी के भीतर बड़ी संख्या में नेता और विधायक उनके साथ नहीं हैं।