12 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट पहले AIADMK में फूट? सीवी शनमुगम ने TVK को समर्थन देने का किया फैसला

Tamil Nadu politics: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के बाद AIADMK में फूट की अटकलें तेज हो गई हैं। सीवी शनमुगम गुट ने TVK को समर्थन देने का ऐलान किया है, जबकि पार्टी में नेतृत्व और गठबंधन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

May 12, 2026

AIADMK leader CV Shanmugam addressing media amid party split rumours in Tamil Nadu after 2026 Assembly election results, with discussions over support to TVK government.

AIADMK विधायक सीवी शनमुगम (बीच में) पार्टी के अन्य नेताओं के साथ। (Photo/ANI)

CV Shanmugam on TVK: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में हार के बाद AIADMK में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आती दिख रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सीवी शनमुगम ने फ्लोर टेस्ट से पहले मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की पार्टी TVK को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि उनके साथ करीब 30 विधायक भी हैं, जिससे पार्टी में विभाजन की अटकलें तेज हो गई हैं।

सीवी शनमुगम ने कहा, 'हमने इस पार्टी की स्थापना DMK के खिलाफ की थी। पिछले 53 वर्षों से हमारी राजनीति DMK विरोध पर आधारित रही है। ऐसे में यह प्रस्ताव रखा गया कि DMK के समर्थन से AIADMK की सरकार बनाई जाए, लेकिन पार्टी के अधिकांश सदस्यों ने इसे खारिज कर दिया। अगर हम DMK के साथ गठबंधन करते, तो AIADMK का अस्तित्व ही खत्म हो जाता। इसलिए हमने ऐसी स्थिति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।'

उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल पार्टी किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है और अब प्राथमिकता AIADMK को फिर से मजबूत और सक्रिय बनाने की है। शनमुगम ने कहा, 'आखिरकार हमने विजयी रही TVK सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है।'

एडप्पादी पलानीसामी गुट के पास कितने विधायक?

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में AIADMK ने कुल 47 सीटें जीती थीं। यदि सीवी शनमुगम गुट के साथ 30 विधायक हैं, तो एडप्पादी के. पलानीसामी के पास केवल 17 विधायक बचते हैं। इसी बीच AIADMK और TVK के बीच संभावित गठबंधन को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार, शनमुगम गुट से जुड़े कई विधायकों को पुडुचेरी के एक निजी रिसॉर्ट में ठहराया गया है, जिससे राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो गई हैं।

‘AIADMK में पहले ही पड़ चुकी है फूट’

AIADMK के पूर्व नेता केसी पलानीसामी ने भी पार्टी में विभाजन के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर असंतोष बढ़ रहा है और कई विधायक बदलाव चाहते हैं। केसी पलानीसामी ने कहा, 'यदि एडप्पादी के पलानीसामी नेता बने रहते हैं, तो कुछ विधायक TVK को समर्थन दे सकते हैं।' उन्होंने यह भी दावा किया कि हालांकि एडप्पादी के पलानीसामी आधिकारिक तौर पर पार्टी के महासचिव हैं, लेकिन पार्टी के भीतर बड़ी संख्या में नेता और विधायक उनके साथ नहीं हैं।

ये भी पढ़ें

Global Warming: आइसलैंड में मच्छरों की एंट्री, वैज्ञानिक बोले- तेजी से बदल रहा आर्कटिक का मौसम
विदेश
Iceland mosquitoes

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 May 2026 11:57 am

Published on:

12 May 2026 11:51 am

Hindi News / National News / तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट पहले AIADMK में फूट? सीवी शनमुगम ने TVK को समर्थन देने का किया फैसला

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उदयनिधि स्टालिन ने फिर दिया सनातन धर्म विरोधी बयान, कहा- जिसने लोगों को बांटा, उसे खत्म कर देना चाहिए

Tamil Nadu Opposition leader Udhayanidhi Stalin speaking in the state assembly during a debate, addressing political issues and making controversial remarks on Sanatan Dharma, leading to criticism from BJP leaders.
राष्ट्रीय

‘कांग्रेस पांच सालों में पांच CM बनाएगी’, केरल मुख्यमंत्री की घोषणा में देरी पर BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कसा तंज

Shehzad Poonawalla
राष्ट्रीय

हिमंत सरमा के CM पद की शपथ से ठीक पहले असम में सनसनी, कार्यक्रम में गोलियों संग गिरफ्तार हुआ व्यक्ति

Assam government oath ceremony
राष्ट्रीय

‘अडानी-अंबानी से मदद मांगें पीएम’, नरेंद्र मोदी की कम खर्च वाली अपील पर भड़के कांग्रेस नेता हनुमंत राव

PM Narendra Modi and Congress leader V Hanumantha Rao on the gold and fuel consumption controversy
राष्ट्रीय

पेपर लीक के बाद NEET UG 2026 परीक्षा रद्द, CBI जांच के आदेश

breaking news
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.