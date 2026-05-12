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एक ही झटके में पूरे परिवार को उतारा मौत के घाट, कुल्हाड़ी से पत्नी, बेटे और गर्भवती बेटी के किए टुकड़े-टुकड़े

जमशेदपुर में टाटा स्टील के रिटायर्ड कर्मचारी पर पत्नी, गर्भवती बेटी और बेटे की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस घरेलू विवाद और आरोपी की मानसिक स्थिति की जांच कर रही है।

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भारत

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Himadri Joshi

May 12, 2026

Crime News

मृतका बेटी और पत्नी (फोटो- Adv Pappu Bhartiy एक्स पोस्ट)

झारखंड के जमशेदपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां टाटा स्टील से हाल ही में रिटायर हुए एक कर्मचारी को अपनी पत्नी, गर्भवती बेटी और बेटे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना सिधगोरा इलाके की बताई जा रही है। आरोपी ने सोमवार सुबह इस ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया जिसने पूरे शहर को झकझोर दिया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी ने कुल्हाड़ी और हथौड़े की मदद से अपने परिवार के सदस्यों की हत्या की और फिर खुद ही पुलिस को फोन करके मामले की जानकारी दी।

शवों के पास बैठा मिला आरोपी

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को घर के अंदर खून से लथपथ तीन शव पड़े मिले और आरोपी वहीं शवों के पास फर्श पर बैठा था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस घरेलू विवाद तथा मानसिक स्थिति दोनों पहलुओं को खंगाल रही है।

तीन महीने की गर्भवती थी बेटी

पुलिस के अनुसार आरोपी रविंदर प्रसाद सिंह (61) टाटा स्टील से फरवरी 2026 में रिटायर हुआ था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि रिटायरमेंट के बाद से परिवार में लगातार तनाव बना हुआ था। मृतकों की पहचान पत्नी सरिता सिंह (55), बेटी सुप्रिया (31) और बेटे रविशेख कुमार सिंह (30) के रूप में हुई है। सुप्रिया की शादी नवंबर 2025 में हुई थी और वह तीन महीने की गर्भवती थी। बेटा एक निजी कंपनी में काम करता था। ईस्ट सिंहभूम के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पियुष पांडेय ने कहा कि घरेलू विवाद और हत्या के पीछे की असली वजह की जांच की जा रही है। पुलिस परिवार के पिछले व्यवहार और रिश्तों की भी जानकारी जुटा रही है।

सोते समय किया जानलेवा हमला

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऋषभ त्रिवेदी ने बताया कि आरोपी ने सिधगोरा पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत रोड नंबर 2 पर स्थित अपने क्वार्टर एल5/13 में इस घटना को अंजाम दिया। उसने सबसे पहले रसोई में काम कर रही पत्नी पर हमला किया। इसके बाद उसने अपने कमरों में सो रहे बेटे और बेटी पर हमला किया। इसके बाद आरोपी ने खुद ही पुलिस को फोन करके घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक वारदात बेहद बेरहमी से की गई। पुलिस ने घर से हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिए हैं। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की है और सभी सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं।

पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहा आरोपी

जांच में सामने आया कि आरोपी का अपने परिवार के साथ अक्सर विवाद होता रहता था। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि आरोपी की छोटी बेटी, जो कि दिल्ली में रहती है, उसने उन्हें फोन करके घर की स्थिति देखने को कहा था। लेकिन जब पड़ोसी उनके घर पहुंचे तो आरोपी ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, लेकिन वह सहयोग नहीं कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार आरोपी बार बार कह रहा है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उसे अकेला छोड़ दिया जाए। पुलिस अब उसके मेडिकल इतिहास और मानसिक बीमारी से जुड़ी जानकारी जुटा रही है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत और शोक का माहौल है।

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Updated on:

12 May 2026 12:07 pm

Published on:

12 May 2026 11:49 am

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