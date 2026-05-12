एक ही झटके में पूरे परिवार को उतारा मौत के घाट, कुल्हाड़ी से पत्नी, बेटे और गर्भवती बेटी के किए टुकड़े-टुकड़े

जांच में सामने आया कि आरोपी का अपने परिवार के साथ अक्सर विवाद होता रहता था। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि आरोपी की छोटी बेटी, जो कि दिल्ली में रहती है, उसने उन्हें फोन करके घर की स्थिति देखने को कहा था। लेकिन जब पड़ोसी उनके घर पहुंचे तो आरोपी ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, लेकिन वह सहयोग नहीं कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार आरोपी बार बार कह रहा है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उसे अकेला छोड़ दिया जाए। पुलिस अब उसके मेडिकल इतिहास और मानसिक बीमारी से जुड़ी जानकारी जुटा रही है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत और शोक का माहौल है।