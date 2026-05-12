Assam CM Oath Ceremony: दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने हिमंत बिस्व सरमा, 4 विधायकों के साथ ली शपथ

इस नई उपलब्धि के साथ हिमंत बिस्व सरमा असम में लगातार दो कार्यकाल पूरे करने वाले पहले गैर-कांग्रेस नेता बन गए हैं। यह उपलब्धि भाजपा के लिए पूर्वोत्तर भारत में अपनी राजनीतिक पकड़ को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, सरमा का नेतृत्व भाजपा को राज्य में लगातार तीसरी बार सत्ता में बनाए रखने में निर्णायक साबित हुआ है।