Bhati Miyawaki Forest: दिल्ली के भाटी में मियावाकी तकनीक से बनेगा 60 हजार पौधों का मिनी जंगल, जाने क्या है यह तकनीक?

Bhati Miyawaki Forest: दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण और घटती हरियाली के बीच भाटी इलाके के लिए एक नई पर्यावरण परियोजना शुरू की गई है। दक्षिणी दिल्ली का यह इलाका लंबे समय से धूल, गर्मी और खराब हवा की समस्या से जूझ रहा है। । अब दिल्ली सरकार का वन एवं वन्यजीव विभाग यहां मियावाकी तकनीक से 60 हजार पौधे लगाकर एक घना मिनी जंगल तैयार करने जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे इलाके की हवा साफ करने और माहौल बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। यह परियोजना साल 2025-26 के लिए बनाई गई है और तुगलकाबाद में स्थित वन विभाग कार्यालय इसकी निगरानी रखेगा।