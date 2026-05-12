SC/ST Act: ‘घर के अंदर दी गई जातिसूचक गाली अपराध नहीं’, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया केस; बताया क्या है ‘पब्लिक व्यू’ का मतलब

अदालत ने अपने फैसले में SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) का हवाला देते हुए कहा कि इन धाराओं के तहत मामला तभी बनता है जब अपमानजनक घटना 'सार्वजनिक नजर' (Public View) में हुई हो। कोर्ट ने कहा कि घटना ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आम लोग देख सकें कि क्या हो रहा है। भले ही वह कोई निजी जगह (Private Place) हो, लेकिन वहां जनता की नजर पहुंचनी चाहिए। इसके साथ ही जस्टिस अंजारिया द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि FIR के अनुसार घटना घर के अंदर हुई थी। किसी भी रिहायशी घर को केवल इस तर्क पर 'सार्वजनिक नजर वाली जगह' नहीं माना जा सकता कि वह लोगों से पूरी तरह छिपा नहीं था।