गाली देते हुए फाड़े कपड़े, नॉर्थ-ईस्ट की महिलाओं से छेड़छाड़ और मारपीट, नेहरू प्लेस में शर्मसार हुई दिल्ली

महिलाओं द्वारा दी गई शिकायत में कई गंभीर और रूह कंपा देने वाले आरोप लगाए गए हैं। एक महिला ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसके साथ छेड़छाड़ की और खींचतान के दौरान उसके कपड़े तक फाड़ दिए। शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपियों ने महिलाओं की पहचान को लेकर नस्लीय और बेहद भद्दी टिप्पणियां कीं। वहीं दूसरी महिला का आरोप है कि जब उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, तो आरोपियों ने बांस के डंडों से उन पर हमला कर दिया। महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनका रास्ता रोककर पुलिस को घटना की जानकारी देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।