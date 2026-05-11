गाली देते हुए फाड़े कपड़े, नॉर्थ-ईस्ट की महिलाओं से छेड़छाड़ और मारपीट, नेहरू प्लेस में शर्मसार हुई दिल्ली

नॉर्थ-ईस्ट की महिलाओं से छेड़छाड़ और मारपीट की (AI) प्रतीकत्मक तस्वीर
North East women attacked: देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर पूर्वोत्तर (North-East) की महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दक्षिणी दिल्ली के नेहरू प्लेस इलाके में 10 मई की सुबह कुछ दबंगों ने दो महिलाओं के साथ न केवल बदसलूकी की, बल्कि विरोध करने पर उन पर हमला कर कपड़े तक फाड़ दिए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।
पुलिस के अनुसार, यह पूरी घटना 10 मई की सुबह करीब 6:30 बजे नेहरू प्लेस स्थित एक होटल के बाहर बनी चाय की दुकान के पास हुई। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि वे वहां चाय पी रही थीं, तभी दो युवकों ने उन्हें देखकर अश्लील फब्तियां कसनी और अपमानजनक टिप्पणियां करनी शुरू कर दीं। देखते ही देखते कुछ अन्य युवक भी वहां जमा हो गए और विवाद मारपीट में बदल गया।
महिलाओं द्वारा दी गई शिकायत में कई गंभीर और रूह कंपा देने वाले आरोप लगाए गए हैं। एक महिला ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसके साथ छेड़छाड़ की और खींचतान के दौरान उसके कपड़े तक फाड़ दिए। शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपियों ने महिलाओं की पहचान को लेकर नस्लीय और बेहद भद्दी टिप्पणियां कीं। वहीं दूसरी महिला का आरोप है कि जब उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, तो आरोपियों ने बांस के डंडों से उन पर हमला कर दिया। महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनका रास्ता रोककर पुलिस को घटना की जानकारी देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।
घटना की सूचना मिलते ही कालकाजी पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत मेडिकल जांच के लिए एम्स (AIIMS) ले जाया गया। सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस घटनास्थल के आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है और चश्मदीदों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। फिलहाल इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
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