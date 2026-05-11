200 करोड़ की ठगी: जैकलीन के खिलाफ ED के पास ‘पक्के सबूत’, एजेंसी बोली- ‘सुकेश का असली चेहरा जानने के बाद भी बनाए रखे संबंध’

जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ इस केस में शामिल होने के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। ED के अनुसार जैकलीन इस बात से पूरी तरह वाकिफ थीं कि सुकेश चंद्रशेखर का आपराधिक इतिहास क्या है और उसकी वास्तविक पहचान क्या है। एजेंसी का कहना है कि वास्तविकता जानते हुए भी अभिनेत्री ने न केवल सुकेश के साथ संपर्क बनाए रखा, बल्कि उससे करोड़ों रुपये के कीमती उपहार भी स्वीकार किए। इसके साथ ही एजेंसी ने कहा कि जैकलीन का 'विक्टिम कार्ड' खेलना उपलब्ध सबूतों के साथ मेल नहीं खाता।