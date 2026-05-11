दिल्ली के सुल्तानपुरी में आपसी रंजिश में 18 साल के युवक पर चाकू से हमला, एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, रविवार को एक पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली कि एक युवक चाकू लगने से घायल हुआ है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। पीड़ित की पहचान 18 वर्षीय नैतिक के रूप में हुई है, जिसे संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाएं पैर जांघ पर चाकू के निशान थे। पूछताछ के दौरान, नैतिक ने पुलिस को बताया कि 15 से 16 साल की उम्र के तीन लड़कों के साथ उसकी पुरानी रंजिश थी। इसी विवाद में उन्होंने उस पर चाकू से हमला कर दिया।