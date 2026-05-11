11 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

मुंबई में ’60°C’ वाली गर्मी का सच: सोशल मीडिया पर ‘Feels-like’ तापमान ने मचाया हड़कंप, जानें क्या है हकीकत

Mumbai heat wave: मुंबई और एमएमआर (MMR) क्षेत्र में भीषण उमस के बीच 'फील्स-लाइक' तापमान के 60°C पार पहुंचने के दावे ने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है। वायरल पोस्ट के अनुसार, ठाणे में यह स्तर 62°C तक दर्ज किया गया, जिसे बाद में अत्यधिक आर्द्रता (humidity) का असर बताया गया।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

May 11, 2026

Mumbai heat wave

पत्रिका फोटो

IMD yellow alert Mumbai: मायानगरी मुंबई और आसपास के इलाकों (MMR) में भीषण गर्मी और उमस के बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ने नागरिकों की चिंता बढ़ा दी है। 'Mumbai Rains' नामक एक्स (X) हैंडल से किए गए एक दावे में कहा गया कि क्षेत्र के कुछ हिस्सों में 'महसूस होने वाला तापमान' (Feels-like temperature) 60°C के पार पहुंच गया है। इस खबर के वायरल होते ही इंटरनेट पर बहस छिड़ गई और लोग दहशत में आ गए।

वायरल पोस्ट में क्या था दावा?

सोशल मीडिया पोस्ट में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अलग-अलग इलाकों का 'फील्स-लाइक' तापमान साझा किया गया था, जो इस प्रकार है:

ठाणे: 62°C

चेंबूर: 55.7°C

नवी मुंबई: 53°C

बोरीवली: 47.1°C

सांताक्रूज: 45.1°C

भ्रम और स्पष्टीकरण

पोस्ट के वायरल होने के बाद जब लोगों ने इसे वास्तविक वायुमंडलीय तापमान (Actual Air Temperature) समझ लिया, तो संबंधित वेदर अकाउंट ने स्पष्टीकरण जारी किया। स्पष्ट किया गया कि ये आंकड़े वास्तविक तापमान नहीं, बल्कि उमस (Humidity) और 'वेट बल्ब तापमान' के आधार पर 'महसूस होने वाली गर्मी' को दर्शाते हैं। अत्यधिक ह्यूमिडिटी के कारण शरीर को लगने वाली गर्मी वास्तविक तापमान से कहीं अधिक महसूस होती है, जिसे एम्बिएंट वेदर डिवाइस के जरिए मापा गया था।

सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं

उमस भरी इस गर्मी की तुलना नेटिजन्स ने अलग-अलग तरीके से की। एक यूजर ने मुंबई के मौसम की तुलना "एयर फ्रायर के अंदर रहने" से कर दी। वहीं, कुछ लोगों ने इसे बढ़ते शहरीकरण और घटते हरित क्षेत्र (Green Cover) का परिणाम बताया। हालांकि, कुछ यूजर्स ने 60°C के आंकड़े पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतना तापमान केवल "ग्लास हाउस" के अंदर ही संभव है।

IMD का पूर्वानुमान

गर्मी से बेहाल मुंबईकरों के लिए राहत की खबर यह है कि 'Mumbai Rains' अकाउंट ने अगले सप्ताह से तापमान में गिरावट और बारिश की संभावना जताई है। दूसरी ओर, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मुंबई और कोंकण क्षेत्र के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है। IMD के अनुसार, आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के कई जिलों में गरज के साथ भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है उनमें ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर, अकोला, नागपुर और वर्धा समेत कई अन्य शामिल हैं।

किसानों पर दोहरी मार

बदलते मौसम ने महाराष्ट्र के किसानों की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बेमौसम बारिश और उमस ने आम के बागानों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे आम की खेती प्रभावित हुई है और किसानों को आर्थिक घाटा झेलना पड़ रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

Updated on:

11 May 2026 03:48 pm

Published on:

11 May 2026 03:21 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / मुंबई में ’60°C’ वाली गर्मी का सच: सोशल मीडिया पर ‘Feels-like’ तापमान ने मचाया हड़कंप, जानें क्या है हकीकत

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘चुनाव खत्म, इस्तेमाल खत्म’, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह का PM मोदी पर बड़ा हमला, आर्थिक इमरजेंसी की जताई आशंका

arvind kejriwal asks pm modi about economic emergency
नई दिल्ली

200 करोड़ की ठगी: जैकलीन के खिलाफ ED के पास ‘पक्के सबूत’, एजेंसी बोली- ‘सुकेश का असली चेहरा जानने के बाद भी बनाए रखे संबंध’

Jacqueline Fernandez
नई दिल्ली

दिल्ली के सुल्तानपुरी में आपसी रंजिश में 18 साल के युवक पर चाकू से हमला, एक आरोपी गिरफ्तार

sultanpuri stabbing case juveniles
नई दिल्ली

दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा: महिलाओं को मिलेंगे हर महीने ₹2500, जून से शुरू होंगे पंजीकरण

Delhi Mahila Samridhi Yojana
नई दिल्ली

6 मीटर की सड़क पर 3 मीटर का कब्जा: दिल्ली की गलियों में दम तोड़ती सुरक्षा, दमकल विभाग के लिए ‘नो-एंट्री’ जैसे हालात

Delhi Fire Service
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.