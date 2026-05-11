मुंबई में ’60°C’ वाली गर्मी का सच: सोशल मीडिया पर ‘Feels-like’ तापमान ने मचाया हड़कंप, जानें क्या है हकीकत

गर्मी से बेहाल मुंबईकरों के लिए राहत की खबर यह है कि 'Mumbai Rains' अकाउंट ने अगले सप्ताह से तापमान में गिरावट और बारिश की संभावना जताई है। दूसरी ओर, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मुंबई और कोंकण क्षेत्र के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है। IMD के अनुसार, आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के कई जिलों में गरज के साथ भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है उनमें ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर, अकोला, नागपुर और वर्धा समेत कई अन्य शामिल हैं।