मुंबई में ’60°C’ वाली गर्मी का सच: सोशल मीडिया पर ‘Feels-like’ तापमान ने मचाया हड़कंप, जानें क्या है हकीकत

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IMD yellow alert Mumbai: मायानगरी मुंबई और आसपास के इलाकों (MMR) में भीषण गर्मी और उमस के बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ने नागरिकों की चिंता बढ़ा दी है। 'Mumbai Rains' नामक एक्स (X) हैंडल से किए गए एक दावे में कहा गया कि क्षेत्र के कुछ हिस्सों में 'महसूस होने वाला तापमान' (Feels-like temperature) 60°C के पार पहुंच गया है। इस खबर के वायरल होते ही इंटरनेट पर बहस छिड़ गई और लोग दहशत में आ गए।
सोशल मीडिया पोस्ट में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अलग-अलग इलाकों का 'फील्स-लाइक' तापमान साझा किया गया था, जो इस प्रकार है:
ठाणे: 62°C
चेंबूर: 55.7°C
नवी मुंबई: 53°C
बोरीवली: 47.1°C
सांताक्रूज: 45.1°C
पोस्ट के वायरल होने के बाद जब लोगों ने इसे वास्तविक वायुमंडलीय तापमान (Actual Air Temperature) समझ लिया, तो संबंधित वेदर अकाउंट ने स्पष्टीकरण जारी किया। स्पष्ट किया गया कि ये आंकड़े वास्तविक तापमान नहीं, बल्कि उमस (Humidity) और 'वेट बल्ब तापमान' के आधार पर 'महसूस होने वाली गर्मी' को दर्शाते हैं। अत्यधिक ह्यूमिडिटी के कारण शरीर को लगने वाली गर्मी वास्तविक तापमान से कहीं अधिक महसूस होती है, जिसे एम्बिएंट वेदर डिवाइस के जरिए मापा गया था।
उमस भरी इस गर्मी की तुलना नेटिजन्स ने अलग-अलग तरीके से की। एक यूजर ने मुंबई के मौसम की तुलना "एयर फ्रायर के अंदर रहने" से कर दी। वहीं, कुछ लोगों ने इसे बढ़ते शहरीकरण और घटते हरित क्षेत्र (Green Cover) का परिणाम बताया। हालांकि, कुछ यूजर्स ने 60°C के आंकड़े पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतना तापमान केवल "ग्लास हाउस" के अंदर ही संभव है।
गर्मी से बेहाल मुंबईकरों के लिए राहत की खबर यह है कि 'Mumbai Rains' अकाउंट ने अगले सप्ताह से तापमान में गिरावट और बारिश की संभावना जताई है। दूसरी ओर, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मुंबई और कोंकण क्षेत्र के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है। IMD के अनुसार, आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के कई जिलों में गरज के साथ भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है उनमें ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर, अकोला, नागपुर और वर्धा समेत कई अन्य शामिल हैं।
बदलते मौसम ने महाराष्ट्र के किसानों की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बेमौसम बारिश और उमस ने आम के बागानों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे आम की खेती प्रभावित हुई है और किसानों को आर्थिक घाटा झेलना पड़ रहा है।
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