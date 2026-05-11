पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली-एनसीआर में 11 और 12 मई को तेज हवा के साथ बारिश होने के आसार, IMD ने येलो अलर्ट किया जारी

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार लगातार आ रहे पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम थोड़ा ठंडा बना हुआ है। उनका कहना है कि मई के पहले आधे महीने में गर्मी सामान्य से कम रह सकती है। यही वजह है कि इस बार मई में अभी तक तेज लू जैसी हालत देखने को नहीं मिली। पांच मई को दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की ओलावृष्टि भी हुई थी। वहीं इस सीजन का सबसे ज्यादा तापमान अब तक 38.6 डिग्री दर्ज किया गया है। बीच-बीच में आने वाले बादल और तेज हवाएं तापमान को तेजी से बढ़ने नहीं दे रही हैं।