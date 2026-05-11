VIDEO: पुलिस के सामने सुरक्षा गार्ड को सैंडल से पीटा, दिल्ली में थाने के बाहर महिला की गुंडागर्दी

TOI की रिपोर्ट के अनुसार, किसी बात को लेकर महिला और सुरक्षा गार्ड के बीच बहस शुरू हुई थी। बहस इतनी बढ़ गई कि महिला आपा खो बैठी और उसने सैंडल निकाल कर गार्ड पर हमला कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि गार्ड महिला की तरफ आता है और दोनों के किसी बात को लेकर बहस होती है। इसी बीच महिला गुस्से से लाल हो जाती है और गार्ड का कॉलर पकड़कर पहले दनादन थप्पड़ों की बरसात करती है। महिला को थप्पड़ मारने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती है, तो वह अपने पैर से चप्पल निकालकर गार्ड को पीटने लगती है। इतना ही नहीं जब महिला गार्ड पर थप्पड़ों की बरसात कर रही थी तो वहां पर कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, लेकिन वीडियो में पुलिस मूकदर्शक बनी नजर आ रही है। इस पूरी घटना की वीडियो एक शख्स पास से रिकॉर्ड किया जो फिलहाल सोशल मीडिया पर तैर रहा है।