VIDEO: पुलिस के सामने सुरक्षा गार्ड को सैंडल से पीटा, दिल्ली में थाने के बाहर महिला की गुंडागर्दी

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Delhi Police Station: देश की राजधानी दिल्ली से कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां कीर्ति नगर पुलिस स्टेशन के गेट पर ही एक महिला ने एक सुरक्षा गार्ड की बेरहमी से पिटाई कर दी। हैरान करने वाली बात यह है कि जब महिला गार्ड को थप्पड़ मार रही थी और सैंडल से पीट रही थी, तब वहां पुलिसकर्मी भी मौजूद थे।
TOI की रिपोर्ट के अनुसार, किसी बात को लेकर महिला और सुरक्षा गार्ड के बीच बहस शुरू हुई थी। बहस इतनी बढ़ गई कि महिला आपा खो बैठी और उसने सैंडल निकाल कर गार्ड पर हमला कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि गार्ड महिला की तरफ आता है और दोनों के किसी बात को लेकर बहस होती है। इसी बीच महिला गुस्से से लाल हो जाती है और गार्ड का कॉलर पकड़कर पहले दनादन थप्पड़ों की बरसात करती है। महिला को थप्पड़ मारने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती है, तो वह अपने पैर से चप्पल निकालकर गार्ड को पीटने लगती है। इतना ही नहीं जब महिला गार्ड पर थप्पड़ों की बरसात कर रही थी तो वहां पर कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, लेकिन वीडियो में पुलिस मूकदर्शक बनी नजर आ रही है। इस पूरी घटना की वीडियो एक शख्स पास से रिकॉर्ड किया जो फिलहाल सोशल मीडिया पर तैर रहा है।
इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश देखा जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए 'NCM इंडिया काउंसिल फॉर मेन अफेयर्स' (NCM India Council For Men Affairs) के सदस्य कीर्ति नगर थाने पहुंचे। संगठन ने पुलिस के सामने खड़े होकर सुरक्षा गार्ड के साथ हुए इस व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई।
संगठन ने दिल्ली पुलिस से मांग की है कि आरोपी महिला के खिलाफ तुरंत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया जाए। उनका कहना है कि सार्वजनिक स्थान पर और पुलिस की मौजूदगी में किसी कर्मचारी के साथ ऐसा हिंसक व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और वीडियो के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है।
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