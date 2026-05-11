Delhi Metro Expansion: 7 नए मेट्रो रूट और 65 नए स्टेशन से अब सफर होगा आसान, जानें कौन-से नए इलाके होंगे कनेक्ट?

दिल्ली मेट्रो के 7 नए रूट्स में से 4 रूट्स को सबसे पहले और तेजी से पूरा करने की तैयारी है। इन सभी रूट्स की डीपीआर यानी पूरी योजना तैयार हो चुकी है और अब सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी बाकी है। इस प्रोजेक्ट को लेकर दिल्ली सरकार और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के बीच कई बार बैठक भी हो चुकी है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार से भी जल्द हरी झंडी मिल सकती है। फिलहाल दिल्ली में फेज 5A पर काम चल रहा है। ऐसे में फेज 5B को मेट्रो विस्तार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है।