‘सबको बेवकूफ समझती हैं’, CM रेखा गुप्ता की स्कूलों को दी गई वॉर्निंग पर भड़के सौरभ गुप्ता

AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने इस वॉर्निंग के टाइमिंग पर सवाल उठाए। उन्होंने पोस्ट पर लिखा कि रेखा गुप्ता सब को मूर्ख समझती हैं। वीडियो में उन्होंने कहा कि जब स्कूल सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है और ज्यादातर पेरेंट्स पहले ही किताबें, यूनिफॉर्म और बाकी सामान खरीद चुके हैं, तब ऐसी चेतावनी देने का क्या फायदा? उनके अनुसार, स्कूल अक्सर पेरेंट्स पर दबाव डालते हैं कि वे किताबें, यूनिफॉर्म और बाकी सामान सिर्फ तय की गई दुकानों से ही खरीदें। इसकी वजह से परिवारों को काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। उनका कहना है कि कई बार ये खर्च 15,000 रुपये तक पहुंच जाता है।